«Страшный сон архитектора». Стало известно, сколько стоит снос замка Пугачевой в Грязи

Названа сумма, которую придется заплатить за снос замка Аллы Пугачевой и Максима Галкина* в подмосковной деревне Грязь. Об этом сообщило издание «Абзац» .

В последнее время соседи Пугачевой и Галкина* недовольны состоянием замка в деревне Грязи. Они утверждают, что строение приходит в упадок: покрывается плесенью, ворота ржавеют. Местные жители даже предложили уничтожить этот «страшный сон архитектора», площадь которого составляет около 2,5 тысяч квадратных метров.

Но снос дома, который стоил сбежавшим супругам один миллиард рублей, обойдется в значительную сумму. Об этом рассказал президент Ассоциации владельцев недвижимости Владимир Капустин.

«Снос такой масштабной недвижимости, как замок Пугачевой и Галкина*, обойдется в сумму около 40 миллионов рублей. В эту стоимость войдет вывоз строительного мусора. Но я против того, чтобы готовые капитальные строения сносить. Лучше это жилье адаптировать под современные нужды, сделать полезным для общества», — отметил он.

Ранее стало известно, что Пугачева не может рассчитывать на стандартную пенсию в Израиле, ведь у нее нет необходимого страхового стажа. Юрист Илья Русяев объяснил, что для получения пенсионных выплат артистке необходимо сделать не менее 120 ежемесячных взносов в систему национального страхования страны.

* Признан иноагентом в России.