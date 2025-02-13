Пугачеву оставят в Израиле без пенсии

Певица Алла Пугачева не может рассчитывать на стандартную пенсию в Израиле, ведь у нее нет необходимого страхового стажа. Об этом в беседе с News.ru заявил управляющий партнер компании «Русяев и партнеры» Илья Русяев.

По словам юриста, для получения пенсионных выплат артистке необходимо сделать не менее 120 ежемесячных взносов в систему национального страхования страны.

«Для получения пенсии в Израиле нужно иметь минимальный стаж страховых взносов. Прибывшие в страну граждане после 60 лет без достаточного страхового стажа, могут рассчитывать исключительно на специальное пособие, — объяснил он.

Русяев подчеркнул, что меры соцподдержки в Израиле можно получить только при наличии официального статуса резидента. Для этого подтверждается постоянное проживание в Израиле и предоставляются данные о собственности и источниках дохода.

Пугачева уехала из России в 2022 году. Спустя время она пыталась вывезти за пределы РФ антикварное имущество на сумму более 20 миллионов долларов.