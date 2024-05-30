«Страшная трагедия». Галина Данилова — о смерти Заворотнюк

После продолжительной болезни умерла актриса Анастасия Заворотнюк. Ее коллега Галина Данилова в разговоре с 360.ru назвала ее уход большой трагедией.

«Что тут можно сказать, это страшная трагедия», — сказала она.

Данилова заявила, что почти не знакома с Заворотнюк лично. Они никогда не дружили и не созванивались. Однажды актрисы пересеклись на съемках телешоу.

Поработать с Заворотнюк посчастливилось актеру театра и кино Андрею Урганту. Он вспомнил, как играл влюбленного в нее мужчину, хотя на тот момент те же чувства к звезде испытали полстраны. Актер запомнил коллегу как профессионала, добрую и замечательную женщину. Он выразил соболезнования ее родным.

Заворотнюк страдала от глиобластомы головного мозга. По информации Shot, ее состояние ухудшилось две недели назад. Актриса жила с семьей в поселке Крекшино, в последнее время мучалась от головных болей и сильно похудела.