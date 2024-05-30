Актриса Анастасия Заворотнюк умерла от глиобластомы головного мозга. Ее состояние резко ухудшилось в середине мая, несмотря на проведенный несколько месяцев назад курс лечения, сообщил Telegram-канал Shot .

По информации канала, в конце 2023 года Заворотнюк прошла очередной дорогостоящий курс лечения. Однако это не помогло, и две недели назад актрисе стало хуже. Из-за опасений о ее состоянии дочь вылетела из Дубая. Артистка умерла.

«Вчерашней ночью нам позвонили и сказали, что тебя больше нет. Мам, ты самое лучшее, что у меня было. Очень горжусь, что я твоя дочь», — написала Анна.

Заворотнюк известна по главной роли в сериале «Моя прекрасная няня», съемках в фильме «Мамы», участии в шоу «Танцы на льду». После рождения в 2018 году второй дочери, от Петра Чернышева, у нее диагностировали глиобластому головного мозга. Всего у актрисы остались трое детей.