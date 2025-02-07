Канье Уэст признался в любви к Гитлеру

Американский рэпер Канье Уэст признался в нацизме и любви к Адольфу Гитлеру. Об этом исполнитель написал в социальной сети Х .

В аккаунте рэпера 7 февраля стало появляться большое количество постов на разную тематику. Все они написаны заглавными буквами без знаков препинания. Некоторые публикации содержат нецензурную лексику.

«Я нацист. Я люблю Гитлера. Я могу говорить „еврей“ столько, сколько хочу, я могу говорить „Гитлер“ столько, сколько хочу. Илон [Маск] украл мой нацистский стиль на инаугурации. Гитлер был таким классным», — написал Уэст.

Он назвал «всех белых людей расистами», а себя — «королем». Также исполнитель заявил о «ненависти к рэперам». Пользователи Сети не исключили взлом аккаунта музыканта.

В этот же день дизайнер Гоша Рубчинский объявил об окончании сотрудничества с брендом Канье Уэста Yeezy. Он поблагодарил команду за сотрудничество и уникальный опыт.