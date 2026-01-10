Сторона Лурье заявила о грубом нарушении процедуры приема-передачи квартиры Долиной

Сторона певицы Ларисы Долиной нарушила грубо процедуру передачи квартиры в Хамовниках, которая по решению Верховного суда России должна перейти к покупательнице Полине Лурье. Об этом ТАСС сообщила адвокат Лурье Светлана Свириденко.

«У Долиной сменился адрес регистрации по месту жительства. Эти сведения необходимо отразить в акте приема-передачи, однако этого сделано не было. И новый адрес регистрации Долиной мы не знаем», — сказала адвокат.

По ее словам, акт приема-передачи следует подписывать в квартире продавцом и покупателем или их представителями.

«Вместе с тем подтвержденных полномочий у представителя Долиной не было», — отметила Свириденко.

Запланированная на 9 января процедура передачи квартиры Долиной не состоялась. Лурье не смогла принять квартиру в Хамовниках из-за неявки певицы. Представитель артистки не мог подписать акт приема-передачи, так как не имел таких полномочий. Как отметила адвокат, действия Долиной вызывают недоумение. Сторона Лурье намерена привлечь судебных приставов.

Как уточнила Свириденко, Долина не сможет подписать акт приема-передачи квартиры в Хамовниках в Москве до 20 января, так как находится в отъезде, сообщило РИА «Новости».

Мосгорсуд 25 декабря постановил выселить певицу Ларису Долину из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Лурье за 112 миллионов рублей. Суд также постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы.