Лурье не приняла квартиру из-за неявки Долиной

Полина Лурье не смогла принять квартиру в Хамовниках из-за неявки Ларисы Долиной на встречу. Ее представитель не мог подписать акт приема-передачи, так как не имел таких полномочий, рассказала 360.ru адвокат Лурье Светлана Свириденко.

«У нас ничего не получилось. Лариса Александровна отказывается, в отъезде до 20 января, а то лицо, которое от нее пришло, полномочиями не обладает. Доверенности нет: полномочий на передачу квартиры, передачу ключей и подписание акта приема-передачи. Соответственно, мы не можем принять квартиру», — пояснила она.

Как отметила адвокат, действия Долиной вызывают недоумение. Ведь если она не хочет приходить сама, то нужно было заранее озаботиться и наделить полномочиями своего помощника, чтобы он мог передать ключи.

«Хотели мирно, но что-то как-то у нас не получается. Пока расстроились очень», — добавила собеседница 360.ru.

Ранее Долина забрала все вещи из квартиры в Хамовниках, которую признали собственностью покупательницы Полины Лурье. Решение о выселении Долиной из квартиры суд принял 25 декабря 2025 года. Также суд постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку Долиной.