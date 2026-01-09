Лурье может привлечь приставов для принудительного выселения Долиной

Сторона Полины Лурье намерена привлечь судебных приставов, чтобы выселить певицу Ларису Долину из проданной квартиры. Причина — срыв акта приема-передачи. Об этом ТАСС рассказала адвокат Лурье Светлана Свириденко.

«Помощник Долиной нам сообщил, что она вернется 20 января. Мы будем ждать ее возвращения. Но мы также можем обратиться к судебным приставам для ее принудительного выселения и не исключаем для себя такой возможности», — сказала Свириденко.

Лурье не смогла принять квартиру в Хамовниках из-за неявки Ларисы Долиной на встречу. Ее представитель не мог подписать акт приема-передачи, так как не имел таких полномочий. Как отметила адвокат, действия Долиной вызывают недоумение.

Долина собиралась передать Лурье ключи от квартиры в московском районе Хамовники днем 9 января.

Ранее стало известно, что Долина полностью освободила спорную квартиру в Хамовниках. Суд вынес решение о выселении певицы 25 декабря 2025 года. Кроме того, было предписано снять с регистрационного учета ее дочь и внучку.