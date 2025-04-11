Степаненко уехала из России и начала вести скрытый образ жизни

Народная артистка России Елена Степаненко после развода с Евгением Петросяном перестала появляться на публике. Она уехала в США и лишь изредка возвращается в Москву, рассказал изданию «Абзац» друг артистки куплетист Михаил Вашуков .

«Я не знаю, почему она решила начать вести скрытный образ жизни. Она уже давно уехала в США и иногда приезжает в Москву. Это все, что я могу на сегодня рассказать о ней, к сожалению», — сообщил он.

В последний раз Степаненко появилась в блоге телеведущего Андрея Малахова 8 апреля. Он опубликовал видео с ней и поздравил с 71-летием. В феврале юмористка закрыла свое юрлицо в России и с тех пор появлялась в светской хронике лишь в связи с судебным процессом вокруг наследства подруги.

В последние годы бывшая жена Петросяна сблизилась с его старшей дочерью Викториной, которая вышла за американца и переехала в США. Отец подал на нее в суд из-за общей недвижимости.