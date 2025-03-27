Степаненко отсудила наследство у семьи покойной подруги
Хамовнический суд Москвы признал юмористку Елену Степаненко законной наследницей двух квартир дизайнера Натальи Маголы. Родственники покойной проиграли дело, сообщил Пятый канал.
Стороне защиты удалось доказать, что подруга Степаненко осознавала свои действия в момент подписания завещания. Суд отказался признать последнюю волю дизайнера недействительной и подтвердил право юмористки на ее имущество.
Магола умерла в 2022 году. Она завещала Степаненко две квартиры в центре Сочи, парковочное место и коллекцию антиквариата, пасынку Ивану Цвийичу и брату покойного мужа Алексею Курташ — дома в Москве.
Со Степаненко судились родители и сестра Маголы. Для них стало шоком то, что дизайнер не указала в завещании кровных родственников.
Имущество самой юмористки, не имеющей родных детей, достанется старшей дочери ее бывшего мужа, юмориста Евгения Петросяна. После развода женщины сблизились.