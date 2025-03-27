Степаненко отсудила наследство у семьи покойной подруги

Хамовнический суд Москвы признал юмористку Елену Степаненко законной наследницей двух квартир дизайнера Натальи Маголы. Родственники покойной проиграли дело, сообщил Пятый канал .

Стороне защиты удалось доказать, что подруга Степаненко осознавала свои действия в момент подписания завещания. Суд отказался признать последнюю волю дизайнера недействительной и подтвердил право юмористки на ее имущество.

Магола умерла в 2022 году. Она завещала Степаненко две квартиры в центре Сочи, парковочное место и коллекцию антиквариата, пасынку Ивану Цвийичу и брату покойного мужа Алексею Курташ — дома в Москве.

Со Степаненко судились родители и сестра Маголы. Для них стало шоком то, что дизайнер не указала в завещании кровных родственников.

Имущество самой юмористки, не имеющей родных детей, достанется старшей дочери ее бывшего мужа, юмориста Евгения Петросяна. После развода женщины сблизились.