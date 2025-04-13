Стену Цоя испортили на Арбате. Зачем это понадобилось фанатам Паши Техника

Лука Затравкин призвал чтить память Паши Техника, однако не делать этого путем вандализма. Об этом он сообщил РИА «Новости».

По словам сына художника Никаса Сафронова, рэпера нельзя сравнивать с Виктором Цоем, несмотря на то что они близки по уровню народной любви.

«Цой оставил после себя огромное культурное наследие. <…> Техник же оставил после себя любовь, теплоту и немного печали. Надо его вспоминать разными способами, но не вандализмом», — сказал приятель рэпера.

Затравкин призвал помолиться за Техника и поддержать его родных вместо разрисовывания стен.

По информации Telegram-канала Mash, поклонники Цоя ответили перформансом на порчу его стены на Арбате. Поверх граффити с именем Техника они разместили плакаты, на которых исполнитель хита «Группа крови» показывает средний палец.

Телеведущая Лера Кудрявцева резко высказалась о похоронах рэпера. Она сочла масштаб ажиотажа вокруг прощания с артистом несоразмерным его деятельности.