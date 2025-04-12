Фанаты Паши Техника нанесли граффити в его честь на стену Виктора Цоя на Арбате
Стену Виктора Цоя в центре Москве закрасили граффити, посвященным умершему рэперу Паше Технике. Об этом сообщило РИА «Новости».
На Арбате поклонники рэпера нанесли надпись «Техник» поверх изображения советского музыканта.
Ранее телеведущая Лера Кудрявцева возмутилась тем, что народных артистов и великих людей так не провожали в последний путь, как «наркомана» Пашу Техника. Она также раскритиковала СМИ за чрезмерное освещение его смерти, отметив, что рэпер подавал плохой пример молодежи своим образом жизни.
Рэпера похоронили на Николо-Архангельском кладбище в Балашихе, опустив гроб с его телом в могилу под аплодисменты фанатов. На похоронах также присутствовал приятель музыканта Лука Затравкин, сын художника Никаса Сафронова.