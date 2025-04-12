Фанаты Паши Техника нанесли граффити в его честь на стену Виктора Цоя на Арбате

На Арбате поклонники рэпера нанесли надпись «Техник» поверх изображения советского музыканта.

Ранее телеведущая Лера Кудрявцева возмутилась тем, что народных артистов и великих людей так не провожали в последний путь, как «наркомана» Пашу Техника. Она также раскритиковала СМИ за чрезмерное освещение его смерти, отметив, что рэпер подавал плохой пример молодежи своим образом жизни.

Рэпера похоронили на Николо-Архангельском кладбище в Балашихе, опустив гроб с его телом в могилу под аплодисменты фанатов. На похоронах также присутствовал приятель музыканта Лука Затравкин, сын художника Никаса Сафронова.