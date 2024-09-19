Во Франции заявили, что Дуров не проявляет интерес к контактам с российской стороной

Власти Франции заявили, что задержанный основатель Telegram Павел Дуров не проявляет интерес к контактам с российской стороной, поэтому отказались предоставлять посольству РФ материалы по его делу. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил посол Алексей Мешков.

По его словам, Париж подходит к вопросу расследования в отношении Дурова как к взаимоотношениям между Францией и ее гражданином. Мешков напомнил, что предприниматель несколько лет назад получил французское гражданство.

«Поэтому, несмотря на наши неоднократные обращения с требованием предоставить соответствующие материалы, в этом нам было отказано. И параллельно было сказано, что интереса к контактам с нами Дуров не проявляет», — пояснил дипломат.

Павла Дурова задержали в конце августа в аэропорту Парижа. Ему предъявили обвинение в причастности к 10 преступлениям. Позже основателя Telegram выпустили под залог, но оставили под судебным контролем.