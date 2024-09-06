В МИД рассказали, что в истории с Дуровым самое отвратительное и трагикомичное

Власти Франции не смогли дать объяснения ни мировому сообществу, ни собственным гражданам того, что они делают с Павлом Дуровым и зачем. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Она назвала это самым отвратительным и трагикомичным во всей истории.
«Почему? Потому, что они утратили навык всех реально действующих демократических механизмов: у них нет обратной связи со своим населением, они привыкли использовать информтехнологии в пропаганде одной точки зрения», — добавила представитель МИД.
Ранее Дуров опубликовал первое заявление после задержания во Франции. В нем он поблагодарил всех, кто его поддерживал, «за вашу любовь и мемы» и удивился вопросам французских властей.
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