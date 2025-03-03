Стало известно, кого выгнали в четвертом выпуске шоу «Маска»

В номинацию на выбывание попали Овечка с песней «Леха» Алены Апиной, Цыпленок с хитом Rock this Party Боба Синклера и Бык с «Травой у дома» группы «Земляне». Зрители выбрали последнего, а жюри отдало голос за пернатого персонажа.

«Это фиаско», — сказала Бородина, снимая маску Овечки.

Шестой сезон шоу «Маска» стартовал в начале февраля. На этот раз членами жюри стали Валерия, Тимур Родригез, Филипп Киркоров и Регина Тодоренко. В третьем выпуске выбыла Капибара, которой притворился блогер Эльдар Джарахов. Во втором выгнали Коровку — актрису Агату Муцениеце.