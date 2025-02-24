Капибара раскрыла личность: кто выбыл из шоу «Маска» по итогам третьего выпуска

В третьем выпуске нового сезона шоу «Маска» выбыла Капибара, под личиной которой скрывался блогер Эльдар Джарахов. Об этом сообщила пресс-служба телеканала НТВ.

По результатам выпуска в зоне вылета оказались Утка, Овечка и Капибара. Первую спасли от выбывания зрители, вторую — судьи. При этом большинство членов жюри узнало человека, скрывавшегося под маской крупнейшего на Земле грызуна.

Блогер рассказал, что «никогда не видел мир с этой высоты», и признался, что костюм весил почти столько же, сколько он сам.

На прошлой неделе проект покинула Коровка, под маской которой пряталась актриса Агата Муцениеце. Она призналась, что строила далеко идущие планы на свои выступления и не рассчитывала вылететь первой.