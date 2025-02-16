Стало известно, кто скрывался под маской Коровки на шоу «Маска»
Во втором выпуске шестого сезона шоу «Маска» члены жюри не смогли угадать, кто скрывался под костюмом Коровки. Оказалось, что под маской пряталась актриса Агата Муцениеце.
Новый выпуск прошел 16 февраля. В креслах жюри сидели король российской эстрады Филипп Киркоров, ведущий Тимур Родригез, блогер Регина Тодоренко и певица Валерия. Также к ним присоединился исполнитель Стас Костюшкин.
Члены жюри номинировали на вылет трех персонажей — Огурчика, Коровку и Боксера. Костюшкин, Киркоров и Тодоренко решили, что под маской Коровки скрывается исполнительница Валя Карнавал. А Валерия и Тимур Родригез выдвинули версию, что там телеведущая Алла Михеева.
Однако под маской Коровки пряталась актриса Агата Муцениеце. Во время беседы с жюри она отметила, что у нее было много планов на проект. Теперь в шоу осталось 13 участников.
Шестой сезон шоу «Маска» стартовал на телеканале НТВ 9 февраля. Зрителей поразил костюм Богомола своими фасеточными глазами. Самый тяжелый костюм у Капибары. Он весит 25 килограммов.