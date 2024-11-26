Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу телеведущей Лазаревой

Московская прокуратура утвердила и передала в суд уголовное дело в отношении телеведущей и актрисы Татьяны Лазаревой*. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Артистку обвиняют в призывах к террористической деятельности и оправдании терроризма. По данным прокуратуры, Лазарева* во время эфира публично заявила о допустимости террористических атак на российские города. Уголовное дело направят во Второй Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу.

«В отношении Лазаревой* заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, она находится в международном розыске», — отметили в пресс-службе.

Росфинмониторинг внес телеведущую в список террористов и экстремистов в июне этого года. Летом 2022 года ее включили в реестр иноагентов, так как она вела политическую деятельность, оплачиваемую украинским руководством.