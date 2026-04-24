Стало известно, где похоронят Пиманова

Продюсера и телеведущего Алексея Пиманова похоронят на Троекуровском кладбище, точную дату пока не определили. Об этом ТАСС сообщил трехкратный обладатель Кубка Стэнли, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.

«Троекуровское кладбище, день и время не определили еще», — сказал он.

О смерти телеведущего в возрасте 64 лет стало известно в четверг, 23 апреля. Предварительной причиной стала остановка сердца.

Пиманов четверть века вел программу «Человек и закон» на Первом канале. С 2013 года занимал пост генерального директора медиахолдинга «Красная Звезда».

Президент России Владимир Путин выражал соболезнования в связи со смертью Пиманова. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что сердце у телеведущего билось за народ, страну, правду и справедливость «в разы чаще, чем у многих».