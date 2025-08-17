Стало известно, что заберут у блогера Варламова после приговора

После приговора суда по уголовному делу о фейках о деятельности Вооруженных сил у признанного иноагентом блогера Ильи Варламова* могут отобрать квартиру в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

В Северном Тушине у Варламова* есть двухкомнатная квартира площадью 64 квадратных метра и кадастровой стоимостью в 11 миллионов рублей.

Юристы предположили, что после приговора суда на имущество блогера наложат арест, а жилье конфискуют. При этом штраф с него смогут взыскать лишь в рамках исполнительного производства.

Уголовное дело против Варламова* завели еще в 2024 году за уклонение от исполнения обязанностей иноагента. В основу обвинения лег ролик от 23 ноября 2023 года, где он рассказывал о «бомбежках Кривого Рога и Одессы». В настоящее время блогер находится за пределами России.

*Признан в России иностранным агентом.