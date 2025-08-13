Прокуратура запросила восемь лет для Варламова по делу о фейках об армии

Прокурор запросил восемь лет лишения свободы и штраф в 99 миллионов рублей для блогера Ильи Варламова* по делу о фейках о российской армии и злостном уклонении от обязанностей иноагента. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Мещанский суд Москвы.

По данным следствия, обвиняемый неоднократно публиковал материалы без пометки о своем статусе и распространял недостоверную информацию о действиях российских военных.

При этом дело рассматривают заочно, поскольку блогер находится за границей.

Ранее суд удовлетворил иск Варламова* о взыскании денег с некоего Максима Матакова, которому истец еще в 2021 году дал в долг под расписку, но назад средств так и не получил.

Ответчик* утверждал, что ничего не занимал, и отказывался возвращать деньги.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента