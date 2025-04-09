Стало известно, что случилось с внедорожником Ефремова после смертельного ДТП
RT: Jeep Михаила Ефремова после аварии купил житель Белгородской области
Иномарку, принадлежавшую актеру Михаилу Ефремову, после резонансной аварии выкупил житель Белгородской области. Об этом сообщил RT.
Jeep Grand Cherokee, на котором Ефремов устроил смертельное ДТП, в 2022 году выкупил автолюбитель из Валуек по имени Владимир. Машина обошлась ему в два миллиона рублей. Такой же небитый внедорожник в то время стоил не менее 2,5 миллиона.
Владимир рассказал, что ему было известно о прошлом автомобиля, но важнее оказался маленький пробег иномарки. Он восстановил, отремонтировал машину и добавил, что доволен покупкой.
Новый владелец нашелся и для номеров с джипа. Их приобрел другой мужчина, который установил на свой Ford Mustang. Спустя некоторое время автомобиль попал в аварию, сейчас он находится в залоге в одном из крупных российских банков.
Актера Михаила Ефремова освободили по УДО 9 апреля. Утром он втайне от журналистов покинул колонию в Белгородской области и к вечеру вернулся домой в Москву.