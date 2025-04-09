Стало известно, что случилось с внедорожником Ефремова после смертельного ДТП

Jeep Grand Cherokee, на котором Ефремов устроил смертельное ДТП, в 2022 году выкупил автолюбитель из Валуек по имени Владимир. Машина обошлась ему в два миллиона рублей. Такой же небитый внедорожник в то время стоил не менее 2,5 миллиона.

Владимир рассказал, что ему было известно о прошлом автомобиля, но важнее оказался маленький пробег иномарки. Он восстановил, отремонтировал машину и добавил, что доволен покупкой.

Новый владелец нашелся и для номеров с джипа. Их приобрел другой мужчина, который установил на свой Ford Mustang. Спустя некоторое время автомобиль попал в аварию, сейчас он находится в залоге в одном из крупных российских банков.

Актера Михаила Ефремова освободили по УДО 9 апреля. Утром он втайне от журналистов покинул колонию в Белгородской области и к вечеру вернулся домой в Москву.