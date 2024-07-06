Стали известны имена артистов, которых вскоре могут заблокировать на YouTube

YouTube-каналы российских артистов с патриотической позицией вскоре могут заблокировать. При этом могут пострадать и артисты украинского происхождения, в частности, певица Ани Лорак, рассказал в интервью News.ru рассказал музыкальный продюсер Сергей Дворцов.

«Это (Николай) Расторгуев и „Любэ“, Денис Майданов, Валерия, то есть все те, кто поддерживает РФ своими песнями и высказываниями. Не исключу, что это могут быть Ани Лорак, Наташа Королева, Таисия Повалий — артисты украинского происхождения, которые раньше имели отношение к Украине», — заявил он.

Дворцов объяснил это политикой американского видеохостинга, владельцы которого целенаправленно удаляют из трансляции пророссийский контент. Сейчас они нацелились на звезд, поддерживающих Россию и выступают за проведение спецоперации на Украине.

Ранее под блокировку попал YouTube-канал певицы Полины Гагариной, которую Евросоюз в конце июня включил в санкционный список, а также аккаунт певца Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов). Последний заявил, что его заблокировали, потому что он русский.