Стали известны дата и место похорон модельера Егора Зайцева

Модельера Егора Зайцева похоронят в субботу, 22 июня, в Щелково на одном кладбище с отцом. Информация об этом появилась в группе Московского дома моды Вячеслава Зайцева в Telegram-канале.
«Официальная церемония прощания с Егором Зайцевым состоится 22 июня в 12:00 в соборе Троицы Живоначальной», — говорится в сообщении.
Егор Зайцев умер 19 июня в возрасте 64 лет. В марте его госпитализировали из-за осложнения течения онкологического заболевания на фоне тяжелой анемии.
На днях было опубликовано последнее сообщение сына известного модельера. Он просил своего друга, певца Юлиана, не переживать и надеяться на лучшее.
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