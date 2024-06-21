Стали известны дата и место похорон модельера Егора Зайцева

Модельера Егора Зайцева похоронят в Щелково на одном кладбище с отцом

Фото: РИА «Новости»

Модельера Егора Зайцева похоронят в субботу, 22 июня, в Щелково на одном кладбище с отцом. Информация об этом появилась в группе Московского дома моды Вячеслава Зайцева в Telegram-канале.

«Официальная церемония прощания с Егором Зайцевым состоится 22 июня в 12:00 в соборе Троицы Живоначальной», — говорится в сообщении.

Егор Зайцев умер 19 июня в возрасте 64 лет. В марте его госпитализировали из-за осложнения течения онкологического заболевания на фоне тяжелой анемии.

На днях было опубликовано последнее сообщение сына известного модельера. Он просил своего друга, певца Юлиана, не переживать и надеяться на лучшее.

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