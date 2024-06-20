Появилось предсмертное сообщение сына модельера Вячеслава Зайцева

Певец Юлиан Васин рассказал о последнем сообщении, которое получил от единственного сына модельера Вячеслава Зайцева Егора перед его смертью. Артист поделился им с изданием « Московский комсомолец ».

Юлиан сообщил, что сильно переживает из-за смерти близкого приятеля. По его словам, последние месяцы они общались практически ежедневно. Несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, Зайцев старался пребывать в хорошем расположении духа.

«Несколько дней назад он мне ответил всего несколькими словами: „Братан, не переживай! Все будет хорошо“», — поделился певец.

Артист добавил, что у него было плохое предчувствие, когда друг перестал ему отвечать, но он продолжал надеяться на лучшее.

Егор Зайцев умер 19 июня в возрасте 64 лет. В марте его госпитализировали из-за осложнения течения онкологического заболевания на фоне тяжелой анемии.