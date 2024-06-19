Скончался сын модельера Вячеслава Зайцева

Сын модельера Вячеслава Зайцева умер в 64 года

Фото: РИА «Новости»

Модельер Егор Зайцев скончался в возрасте 64 лет. Об этом сообщил в Facebook* журналист Григорий Нехорошев со ссылкой на адвоката Александра Маева.

«На год с небольшим всего пережил знаменитого отца. Похоже, конец династии», — написал он.

В марте Егора Зайцева госпитализировали из-за осложнения течения онкологического заболевания на фоне тяжелой анемии. Ему потребовалось повторное переливание крови. О том, что у Зайцева-младшего рак, информации не было.

Вячеслав Зайцев умер 30 апреля 2023 года, ему было 85 лет. Модельера похоронили на Жегаловском кладбище в Щелкове.

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