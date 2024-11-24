«Стала слишком изнурительной». Кустурица признался, что думал о суициде
Режиссер Эмир Кустурица: работа над фильмами стала слишком изнурительной
Переключение внимания помогло кинорежиссеру Эмиру Кустурице справиться с творческим кризисом. В интервью информационному агентству Sputnik он рассказал, как выпустил собрание сочинений и построил два города.
Кустурица признался, что пытался производить на людей впечатление, поскольку думал, что именно так должен вести себя режиссер. Однако это ему редко удавалось. Своим положительным качеством, унаследованным от матери, он назвал последовательность.
«В какой-то момент я понял, что работа над фильмами стала слишком изнурительной. <…> Я действительно иногда думал о самоубийстве», — сказал он.
Режиссер разочаровался в ложной идее Голливуда, которая звучит как «мы здесь ради удовольствия». Каждый фильм становился для Кустурицы настоящей жертвой, принесенной Богу, и попыткой в самые сложные моменты избежать необратимых шагов.
«Но важным оказалось то, что в такие моменты осознания я переключал свое внимание — и мне удалось построить два города. А параллельно с этим я писал книги. И однажды у меня вышло собрание сочинений», — рассказал режиссер.
В этих книгах, допустил Кустурица, может быть, и раскрыта тайна — человек в какой-то момент удивляется самому себе, своей способности сделать больше, чем от него ожидалось.
«Счастливое обстоятельство, что я родился в середине века. Конец прошлого века был периодом расчетов с разными силами: распад Югославии, Берлинская стена, распад СССР. Произошло тотальное изменение системы ценностей, была попытка обрушить все, что напоминало прошлое», — вспомнил Кустурица.
В мире снова происходит попытка пересмотреть историю, подчеркнул он. Режиссер заявил, что до сих пор сделать это не удалось благодаря людям, к которым он отнес и себя.
Незадолго до интервью Кустурица заявил, что готов снять фильм о президенте России Владимире Путине. Режиссер хотел бы показать его как историческую личность.