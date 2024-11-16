Эмир Кустурица объявил о готовности снять фильм о Путине

Сербский режиссер Эмир Кустурица в интервью РИА «Новости» сообщил, что готов снять фильм о президенте России Владимире Путине. Но пока подобных предложений именитому кинематографисту не поступало.
«Как об исторической личности я был бы всегда готов сделать фильм о Владимире Владимировиче», — сказал режиссер.
В апреле Кустурица встретился с Путиным и поделился амбициозными планами о создании трех кинолент, вдохновленных творчеством великих русских писателей. Речь шла о Николае Гоголе, Федоре Достоевском и Льве Толстом.