Эмир Кустурица объявил о готовности снять фильм о Путине

Сербский режиссер Эмир Кустурица в интервью РИА «Новости» сообщил, что готов снять фильм о президенте России Владимире Путине. Но пока подобных предложений именитому кинематографисту не поступало.

«Как об исторической личности я был бы всегда готов сделать фильм о Владимире Владимировиче», — сказал режиссер.

В апреле Кустурица встретился с Путиным и поделился амбициозными планами о создании трех кинолент, вдохновленных творчеством великих русских писателей. Речь шла о Николае Гоголе, Федоре Достоевском и Льве Толстом.

Также сербский режиссер задумался о том, чтобы получить российское гражданство. Он отметил, что очень любит Россию и хотел бы стать частью ее культуры. Режиссер также рассказал, что хочет снять на Кубани фильм об идентичности русского народа.