Режиссер Кустурица примет в Сербии Международный фестиваль документального кино RT о героях СВО

Телеканал RT с 22 по 24 ноября организует в Сербии проведение Международного фестиваля документального кино «RT.Док: Время наших героев», который посвящен героям СВО.
Местом проведения фестиваля станет Дрвенград, который также известен как деревня Эмира Кустурицы. В фестивале примет участие и сам знаменитый режиссер. Также не обойдется и без известных российских военных коресподентов: Александра Сладкова, Ольги Кирий и Артема Сомова. Среди гостей ожидают политиков и журналистов из Сербии.
Также в рамках фестиваля проведут круглый стол «Культура отмены». В нем примут участие посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко и Эмир Кустурица.
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