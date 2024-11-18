Режиссер Кустурица примет в Сербии Международный фестиваль документального кино RT о героях СВО

Телеканал RT с 22 по 24 ноября организует в Сербии проведение Международного фестиваля документального кино «RT.Док: Время наших героев», который посвящен героям СВО.

Местом проведения фестиваля станет Дрвенград, который также известен как деревня Эмира Кустурицы. В фестивале примет участие и сам знаменитый режиссер. Также не обойдется и без известных российских военных коресподентов: Александра Сладкова, Ольги Кирий и Артема Сомова. Среди гостей ожидают политиков и журналистов из Сербии.

Также в рамках фестиваля проведут круглый стол «Культура отмены». В нем примут участие посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко и Эмир Кустурица.