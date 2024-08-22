Стала известна сумма штрафов ГИБДД Бедроса Киркорова
Источник 360.ru: сумма штрафов Бедроса Киркорова превысила 30 тысяч рублей
Общая сумма всех штрафов ГИБДД народного артиста России, отца Филиппа Киркорова Бедроса составила 34 450 рублей. Об этом сообщил источник 360.ru.
По его данным, всего на 92-летнего мужчину выписали 45 штрафов, дата последнего из них — 30 июня 2024 года. Самым частым оказался штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час. У Бедроса 11 наказаний за это нарушение.
В большинстве случаев Киркоров-старший попадал под камеру на 209-м километре трассы М-11 «Нева» в Калининском районе Тверской области. В основном наказание выписывал Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД главка МВД России по Москве. В 2020 году машина Киркорова была в ДТП.
По данным Telegram-канала Mash, отца Киркорова могут посадить на 15 суток за неуплату штрафов ГИБДД. Против артиста возбудили административное дело, сообщил RT.
В июне 2024 года Бедрос Киркоров стал жертвой мошенников. Он дал малоизвестному бизнесмену 3,5 миллиона рублей в долг, но возврата денег так и не дождался.