Стала известна сумма штрафов ГИБДД Бедроса Киркорова

Источник 360.ru: сумма штрафов Бедроса Киркорова превысила 30 тысяч рублей

Фото: РИА «Новости»

Общая сумма всех штрафов ГИБДД народного артиста России, отца Филиппа Киркорова Бедроса составила 34 450 рублей. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, всего на 92-летнего мужчину выписали 45 штрафов, дата последнего из них — 30 июня 2024 года. Самым частым оказался штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час. У Бедроса 11 наказаний за это нарушение.

В большинстве случаев Киркоров-старший попадал под камеру на 209-м километре трассы М-11 «Нева» в Калининском районе Тверской области. В основном наказание выписывал Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД главка МВД России по Москве. В 2020 году машина Киркорова была в ДТП.

По данным Telegram-канала Mash, отца Киркорова могут посадить на 15 суток за неуплату штрафов ГИБДД. Против артиста возбудили административное дело, сообщил RT.

В июне 2024 года Бедрос Киркоров стал жертвой мошенников. Он дал малоизвестному бизнесмену 3,5 миллиона рублей в долг, но возврата денег так и не дождался.

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