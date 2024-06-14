Отца Киркорова обманули на 3,5 миллиона рублей

Отца Филиппа Киркорова, 92-летнего Бедроса Киркорова, обманули на 3,5 миллиона рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Shot со ссылкой на его адвоката Олега Кулагина.

По информации канала, Киркоров-старший дал взаймы бизнесмену Санасару Б. в июне 2023 года после нескольких месяцев знакомства. Предполагаемый мошенник втерся в доверие к артисту — регулярно общался, звал в ресторан, рассказывал о своих бизнес-успехах. Взяв у него в долг, не ограничился устным обещанием вернуть деньги — стороны написали расписку, в которой Б. обязался сделать это до 10 октября 2023 года. Однако, судя по всему, возвращать средства он на самом деле не планировал.

Как пояснил Олег Кулагин, выяснилось, что на предпринимателя не оформлено никакого имущества, у него даже нет банковских счетов, а в марте 2024 года суд признал его банкротом.

«Есть все признаки спланированного мошенничества по весьма распространенному сценарию: втерся в доверие, обманул, скрылся», — отметил адвокат.

Бедрос Киркоров обратился в полицию и потребовал привлечь должника к ответственности по статье о мошенничестве. Местонахождение злоумышленника неизвестно.

Ранее СМИ широко обсуждали личную жизнь Киркорова-старшего.