Отец Киркорова попал под административное дело за неоплаченные штрафы ГИБДД

Mash: Бедроса Киркорова могут арестовать из-за неуплаты штрафов

Фото: РИА «Новости»

Отца народного артиста Филиппа Киркорова Бедроса могут посадить на 15 суток в изолятор за неуплату штрафов ГИБДД. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным издания, против 92-летнего мужчины возбудили административное дело за неоплаченные штрафы от ГИБДД.

Авторы статьи уточнили, что не так давно пенсионер как минимум три раза превысил скорость. За это ему выписали штрафы на 1,5 тысячи рублей, но он до сих пор их не оплатил.

Mash пояснил, что теперь Киркорову-старшему грозит арест или новый штраф в двойном размере.

Ранее Бедрос Киркоров стал жертвой мошенника. Он поверил малознакомому бизнесмену и дал ему в долг 3,5 миллиона рублей, но так и не дождался возврата денег.

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