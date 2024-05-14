Стала известна реакция Наташи Королевой на неприятный инцидент в Кремле 9 мая | 360°

Знаменитости 14 мая 2024, 00:32 Стала известна реакция Наташи Королевой на неприятный инцидент в Кремле 9 мая Мk.ru: певица Королева не ожидала, что ее выступление в Кремле вырежут из эфира РИА «Новости»

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Российская певица Наташа Королева на концерте в День Победы в Кремлевском дворце исполнила трогательную композицию «Только ты не умирай» и обратилась с поздравительной речью к аудитории. Но ее выступление вырезали из эфира, что стало неожиданностью для артистки, сообщил источник mk.ru.

По его данным, Королеву очень расстроило это событие.

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«Наташа, конечно, расстроилась, она не ожидала, что ее выступление вырежут, еще так тщательно к нему готовилась! Она к каждому выступлению подходит очень ответственно», — заявил источник.

Он также объяснил, что в семье Наташи Королевой День Победы — важный праздник. Среди родственников артистки есть участники Великой Отечественной войны. Дедушка Королевой погиб в 1944 году под Кенигсбергом (ныне Калининград).

Фанаты певицы после этого подали петицию с требованием объяснить причины исключения ее выступлений из телетрансляций. Поклонники заявили, что над Королевой «издеваются сознательно».