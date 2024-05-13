Наташа Королева получила еще один удар после знака Зеленскому в Кремле | 360°

Знаменитости 13 мая 2024, 12:43 Наташа Королева получила еще один удар после знака Зеленскому в Кремле «МК»: выступление певицы Королевой дважды вырезали из эфира за майские праздники РИА «Новости»

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Певицу Наташу Королеву дважды вырезали из эфира за майские праздники. Об этом сообщило издание «Московский комсомолец».

Сначала телевизионщики вырезали из эфира патриотическое выступление Королевой на концерте, посвященном Дню Победы. Ее номер на концерте в Кремле, приуроченном к 50-летию БАМа, также не вошел в телепрограмму.

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Фанаты певицы даже подали петицию с требованием объяснить причины исключения ее выступлений из телетрансляций. Появление артистки с георгиевской лентой в Кремле поклонники восприняли как мощный знак протеста президенту Украины Владимиру Зеленскому против запрета этого символа.

«Похоже, что над Наташей издеваются сознательно. Видимо, появился какой-то недоброжелатель», — возмутились фанаты звезды.

Однако о бойкоте в отношении Королевой говорить рано. В ближайшее время артистка вновь вернется на экраны, продолжив свою работу в телевизионном проекте, где будет судить звезд 90-х.

Сама артистка не ожидала, что ее номер вырежут из эфира концерта в честь Дня Победы. Она тщательно готовилась к этому выступлению.