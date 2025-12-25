Стала известна причина внезапной смерти Веры Алентовой

Пока не уточняется, какую именно артерию закупорил тромб. Telegram-канал Shot писал, что актриса могла скончаться от сердечной недостаточности.

Прощание с народной артисткой России состоится 29 декабря в Московский драматический театр имени Пушкина, где Алентова прослужила 60 лет. Актриса умерла в возрасте 83 лет. Утром она присутствовала на церемонии прощания с актером Анатолием Лобоцким в Театр имени Маяковского. Во время панихиды Алентовой стало плохо, после чего ее госпитализировали. О смерти стало известно спустя несколько часов.

Вера Алентова работала в Театре имени Пушкина с 1965 года, сыграв на сцене десятки ролей. Широкую известность ей принесла роль Екатерины в картине «Москва слезам не верит». Всего в фильмографии актрисы — более 30 ролей.