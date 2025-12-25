Народная артистка России Вера Алентова скончалась на 84-м году жизни

Народная артистка России Вера Алентова умерла. Ей было 83 года. Об этом сообщила пресс-служба театра имени Пушкина.

«Ушла из жизни Вера Алентова. Случилось большое горе. Не стало Веры Валентиновны Алентовой. Она служила в Театре Пушкина 60 лет», — заявили в театре.

Самочувствие Алентовой ухудшилось во время прощальной церемонии с актером Анатолием Лобоцким. Telegram-канал Msk1.ru опубликовал видео, где звезду уносят на носилках сотрудники скорой помощи.

Алентова родилась 21 февраля 1942 года. Свою карьеру начала в Барнаульском драмтеатре, а потом поступила в Школу-студию МХАТ. Большую популярность актрисе принесла роль Катерины в знаменитой картине Владимира Меньшова «Москва слезам не верит». В 1981 году фильм получил премию «Оскар».

Во время учебы на втором курсе МХАТ Алентова вышла замуж за режиссера Меньшова. Их творческий и семейный союз стал самым узнаваемым в российском кинематографе.