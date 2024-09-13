Стала известна причина смерти звезды сериала «Альф» Бенджи Грегори

Американский актер Бенджи Грегори, сыгравший мальчика в ситкоме «Альф», скончался из-за теплового удара. Его смерть признали несчастным случаем. Об этом сообщил портал Deadline со ссылкой на окружной офис судебно-медицинских экспертиз.

Грегори и его пса Ханса обнаружили мертвыми в автомобиле на парковке в Аризоне в июне. Сестра актера рассказала, что ее брат страдал от биполярного расстройства, депрессии и расстройства сна.

Близкие к актеру люди сообщили, что 12 числа он отправился в банк и заснул в своей машине. Они считали, что он погиб от теплового удара, вызванного сильной летней жарой в Аризоне. По данным портала, сестра Грегори оказалась права.

«Судмедэксперт округа Марикопа установил, что Грегори умер от теплового воздействия на фоне цирроза печени. Его смерть была признана несчастным случаем», — говорится в материале.

Этим летом на востоке Словакии в раскаленном от жары автомобиле, который был припаркован рядом с частным домом, скончался трехлетний ребенок.