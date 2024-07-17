Оставленный в раскаленном автомобиле ребенок умер в Словакии

Трехлетний ребенок скончался в раскаленном от жары автомобиле на востоке Словакии. Об этом сообщило словацкое новостное агентство TASR со ссылкой на полицию.

«После обеда перед одним из частных домов в результате недостаточного внимания родителей погиб ребенок, который был обнаружен в припаркованном автомобиле», — сообщили правоохранители.

Все произошло в населенном пункте Маркушовце. Ребенок погиб в понедельник, 15 июля, но об этом стало известно только сейчас. Прибывшие на место ЧП медики не обнаружили на его теле признаков травм. Будет проведена медико-санитарная экспертиза.

По данным местных СМИ, ребенку было три года. По факту произошедшего полиция возбудила уголовное дело по статье об убийстве.

Ранее в США погиб от теплового удара актер Бенджи Грегори, получивший известность как ребенок-звезда из ситкома «Альф». Он заснул в своей машине. Вместе с ним погибла его собака по кличке Ханс.

Месяц назад в Шахтах погибла 13-летняя девочка, получившая удар током, когда пыталась спастись от жары в душе.