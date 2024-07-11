Умер мальчик-звезда из сериала «Альф» Бенджи Грегори. Собака разделила с ним его участь

TMZ: звезда сериала «Альф» Бенджи Грегори умер на 47 году жизни

United Archives / kpa Publicity
Фото: United Archives / kpa Publicity/Global Look Press

Американский актер Бенджи Грегори, сыгравший в сериале «Альф» роль Брайана Таннера, скончался в возрасте 46 лет. Об этом сообщил портал TMZ.

«Бенджи Грегори, более известный как ребенок-звезда из ситкома „Альф“, скончался», — написали авторы сообщения.

По информации его сестры, тело актера нашли в стоящем на парковке автомобиле 13 июня. Артист страдал депрессией и нарушениями сна. Близкие к нему люди считают, что 12-го числа он отправился в банк, заснул в своей машине и погиб от теплового удара, вызванного сильной летней жарой в Аризоне. Бенджи был в машине со своей собакой по кличке Ханс, она также умерла.

Актер также известен по съемкам в таких сериалах, как «Команда А» и «Сумеречная зона».

Ранее скончалась народная артистка Грузинской ССР Кетеван Кикнадзе. Ей было 85 лет. В Государственном театре имени Котэ Марджанишвили она сыграла более чем в 100 спектаклях.

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