Стала известна причина смерти Оззи Осборна

«В официальном свидетельстве в графе „причина смерти“ указаны: острый инфаркт миокарда и внебольничная остановка сердца. В качестве „сопутствующих причин“ смерти Оззи были указаны: ишемическая болезнь сердца и болезнь Паркинсона с вегетативной дисфункцией», — говорится в материале.

Культовый музыкант Оззи Осборн скончался 22 июля — спустя две недели после своего прощального концерта под названием Back to the Beginning. Ему было 76 лет. Во время последнего выступления Осборн поблагодарил публику за поддержку, весь концерт музыканту пришлось провести сидя.

Тысячи поклонников рок-музыканта Оззи Осборна собрались на улицах его родного города Бирмингема, чтобы проститься с любимым исполнителем. Во время траурной церемонии прощания катафалк с телом Оззи провезли по улице, где установлена памятная скамья в честь рок-группы Black Sabbath, лидером которой он был.