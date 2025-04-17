Стала известна причина смерти Мишель Трахтенберг
NBC: Мишель Трахтенберг умерла от вызванных диабетом осложнений
Американская актриса Мишель Трахтенберг умерла естественной смертью. Причиной медики назвали диабет. Об этом сообщил телеканал NBC.
«Актриса Мишель Трахтенберг умерла от осложнений, вызванных диабетом», — написали автор статьи.
Источник телеканала также подтвердил, что актриса перенесла пересадку печени за некоторое время до смерти.
Врачи не проводили вскрытие — против этого выступили родные актрисы, объяснив это «религиозными взглядами». Причины смерти установили по результатам токсикологического анализа.
Мишель Трахтенберг умерла 26 февраля в возрасте 39 лет. Среди российских зрителей она завоевала популярность благодаря ролям в фильме «Евротур» и сериалах «Сплетница» и «Баффи — истребительница вампиров». Подробнее о жизни и карьере актрисы читайте в материале 360.ru.