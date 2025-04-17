Стала известна причина смерти Мишель Трахтенберг

Американская актриса Мишель Трахтенберг умерла естественной смертью. Причиной медики назвали диабет. Об этом сообщил телеканал NBC .

«Актриса Мишель Трахтенберг умерла от осложнений, вызванных диабетом», — написали автор статьи.

Источник телеканала также подтвердил, что актриса перенесла пересадку печени за некоторое время до смерти.

Врачи не проводили вскрытие — против этого выступили родные актрисы, объяснив это «религиозными взглядами». Причины смерти установили по результатам токсикологического анализа.

Мишель Трахтенберг умерла 26 февраля в возрасте 39 лет. Среди российских зрителей она завоевала популярность благодаря ролям в фильме «Евротур» и сериалах «Сплетница» и «Баффи — истребительница вампиров». Подробнее о жизни и карьере актрисы читайте в материале 360.ru.