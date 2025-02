Знала русский и любила единорогов. Чем жила и как умерла Мишель Трахтенберг

Фото: John Barrett/ ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Как и многие коллеги, Трахтенберг пробовала силы в дубляже. Она озвучила Валькирию в мультсериале «Отряд супергероев». В 2007 году исполнила роль гостьи на похоронах в клипе группы Fall Out Boy на песню This Ain’t A Scene, It’s An Arms Race, а в 2021 году стала ведущей документального сериала о реальных преступлениях «Встреча, свадьба, убийство».

Личная жизнь Мишель Трахтенберг

Перед смертью актриса состояла в длительных отношениях с агентом по поиску талантов, партнером и руководителем отдела финансирования и дистрибуции фильмов в агентстве Gersh Agency Джеем Коэном. Они познакомились в 2020 году. Последнее фото с возлюбленным Трахтенберг опубликовала 14 февраля.

Актриса активно вела соцсети, где представлялась продюсером, писательницей и сторонницей единорогов. Она русско-немецкого происхождения, поэтому немного говорила по-русски. Известно также, что Трахтенберг увлекалась коллекционированием кукол Барби.