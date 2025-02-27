27 февраля 2025 00:13 Знала русский и любила единорогов. Чем жила и как умерла Мишель Трахтенберг Перед смертью актриса Мишель Трахтенберг встречалась с агентом Джеем Коэном 0 0 0 Фото: Offspring Entertainment/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com Знаменитости

США

Сериалы

Фильмы

Актеры

Телевидение

Внезапная смерть Мишель Трахтенберг, звезды сериалов «Баффи — истребительница вампиров» и «Сплетницы», потрясла поклонников. Актрисе было всего 39 лет, она много снималась и активно вела соцсети. 360.ru рассказал, чем она запомнилась зрителям.

Начало карьеры Мишель Трантенберг Миллениалы знали актрису с детства, так как она дебютировала на экране в раннем возрасте. Официально карьера уроженки Нью-Йорка началась в 1993 году с сериала «Кларисса знает все», хотя двумя годами ранее она снялась в «Законе и порядке», но не вошла в титры.

Трахтенберг — звезда Nickelodeon. Она снялась в сериале «Приключения Пита и Пита», фильме «Шпионка Хэрриет» и других проектах американской кузницы актеров. Затем в ее послужном списке появились фильмы «Все мои дети», «Инспектор гаджет» и «Космические приключения».

Фото: John Barrett/ ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Настоящая известность пришла к Трахтенберг в 2000 году, когда она стала Дон Саммерс в мегапопулярном сериале «Баффи — истребительница вампиров». Девушка появилась в пятом сезоне как младшая сестра главной героини, затем снялась в шестом и седьмом. Трахтенберг участвовала в проекте в течение трех лет. Эта роль принесла ей номинацию на премию Teen Choice Award. Где еще снималась Трахтенберг? Актриса не застряла в образе вечного подростка и пошла дальше. Она запомнилась поклонникам как Дженни из фильма «Евротур», Селесты из сериала «Клиент всегда мертв», Кейси из «Принцессы Льда» и Джорджины в сериале «Сплетница». В 2006 году девушка вновь появилась в сериале «Закон и порядок», с которого начала карьеру, а также присоединилась к команде одного из эпизодов «Доктора Хауса».

Фото: Hubert Boesl/C3396/Global Look Press / www.globallookpress.com

Как и многие коллеги, Трахтенберг пробовала силы в дубляже. Она озвучила Валькирию в мультсериале «Отряд супергероев». В 2007 году исполнила роль гостьи на похоронах в клипе группы Fall Out Boy на песню This Ain’t A Scene, It’s An Arms Race, а в 2021 году стала ведущей документального сериала о реальных преступлениях «Встреча, свадьба, убийство». Личная жизнь Мишель Трахтенберг Перед смертью актриса состояла в длительных отношениях с агентом по поиску талантов, партнером и руководителем отдела финансирования и дистрибуции фильмов в агентстве Gersh Agency Джеем Коэном. Они познакомились в 2020 году. Последнее фото с возлюбленным Трахтенберг опубликовала 14 февраля. Актриса активно вела соцсети, где представлялась продюсером, писательницей и сторонницей единорогов. Она русско-немецкого происхождения, поэтому немного говорила по-русски. Известно также, что Трахтенберг увлекалась коллекционированием кукол Барби.

Фото: Offspring Entertainment/ZUMAPRESS.com/ Global Look Press / www.globallookpress.com

Единственный публичный скандал, в котором задействована актриса, связан с ее главной работой — сериалом «Баффи — истребительница вампиров». В 2021 году Трахтенберг обвинила создателя шоу Джосса Уидона в оскорблениях, физическом насилии и создании токсичной обстановки на съемочной площадке. Из-за этого ему запрещалось находиться с ней в одной комнате. Почему умерла Трахтенберг? Мать актрисы нашла ее мертвой 26 февраля около восьми часов утра по местному времени. Она скончалась в собственной квартире в 51-этажном элитном жилом комплексе One Columbus Place в районе Сентрал-Парк-Саут на Манхэттене. Бюро судебно-медицинской экспертизы проведет вскрытие. Все указывает на смерть от естественных причин, так как недавно Трахтенберг перенесла пересадку печени и, судя по внешнему виду, страдала от осложнений.

Фото: Instagram*/michelletrachtenberg

Полиция Нью-Йорка подтвердила, что Трахтенберг нашли без сознания, а работники скорой помощи констатировали ее смерть. Они прибыли в здание после звонка на номер 911, в котором сообщалось о женщине с остановкой сердца. Ее смерть не считается подозрительной, городской судмедэксперт определит точную причину, заявили полицейские. За последние месяцы в соцсетях Трахтенберг появилась целая серия тревожных фотографий. На них актриса выглядела изможденной. Это побудило некоторых поклонников прокомментировать ее поразительную потерю веса или спросить, не принимает ли она наркотики. На это Трахтенберг ответила, что «счастлива и здорова». В свой день рождения, 11 октября 2024 года, Трахтенберг опубликовала в соцсети гламурную фотографию с подписью «39, и я чувствую себя офигенно». Пост собрал более 32 тысяч лайков. *Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.