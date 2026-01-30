Умерла звезда фильмов «Один дома» и «Битлджус» Кэтрин О’Хара

Актриса Кэтрин О’Хара, сыгравшая мать Кевина в картине «Один дома», умерла в возрасте 71 года. Об этом сообщило издание TMZ со ссылкой на источники.

Причину смерти актрисы не уточнили. Она ушла из жизни 30 января. Ее семья пока не сообщила, когда пройдет церемония прощания.

О’Хара снималась в голливудских фильмах на протяжении 50 лет, приняв участие в более чем 100 различных проектах. Зрителям она особенно запомнилась по ролям в картинах «Один дома», «Битлджус» и «Шиттс Крик».

Актриса также озвучивала персонажей в анимационных фильмах, выступала на телевидении.

Кэтрин О’Хара родилась 4 марта 1954 года в Торонто. Ее карьера началась в 1970-х. Она была замужем за актером и режиссером Бо Уэшем, в браке с которым родились двое детей.

Последним проектом актрисы стал комедийный сериал «Киностудия» Сета Рогена.