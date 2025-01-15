Стала известна предварительная причина смерти режиссера Немоляева

Артист и режиссер балета Государственного академического Большого театра (ГАБТ) России Всеволод Немоляев, по предварительной информации, скончался из-за острой сердечно-сосудистой недостаточности. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

«Предварительная причина смерти: острая сердечно-сосудистая недостаточность», — уточнил канал.

Официального подтверждения этой информации пока не поступало.

Прошлой осенью режиссер попал в больницу после того, как сильно ушиб голову при неудачном падении дома. Тогда Немоляев никак не прокомментировал свое состояние.

Днем 15 января пресс-служба ГАБТ сообщила о смерти режиссера, отметив, что ему было 87 лет. Немоляев работал в театре с 1956 года, причем сначала был артистом балета, а потом стал режиссером по составам.

Ранее появилась информация, что советский и литовский актер Сергей Зиновьев скончался в возрасте 69 лет утром в воскресенье, 12 января.