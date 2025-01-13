Умер актер из сериала «Американская трагедия» Сергей Зиновьев

Советский и литовский актер Сергей Зиновьев умер в 69 лет. Об этом сообщили на сайте «Кино-театр.ру».

Писательница Талина Нехамкина написала в комментарии к карточке артиста, что Зиновьев скончался утром 12 января. Причины смерти она не указала, выразив соболезнования его близким.

Сергей Зиновьев родился 26 декабря 1955 года. После школы учился в Литовской государственной консерватории. В 1980 году он пришел работать в Вильнюсский русский драматический театр.

Дебют в кино у Зиновьева состоялся после роли одного из товарищей главного героя в известном сериале «Американская трагедия» по произведению Теодора Драйзера.

Также зрителям он запомнился благодаря участию в таких проектах, как «Мера за меру», «В полном одиночестве», «Прокуроры», «Запах страсти» и других.