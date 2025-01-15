Режиссер балета Большого театра Немоляев умер в 87 лет

Режиссер балета Государственного академического Большого театра Всеволод Немоляев умер в возрасте 87 лет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе театра.

«Всеволод Немоляев ушел из жизни. Он работал в театре с 1956 года. Многие годы он был артистом балета, а потом режиссером по составам», — заявили в пресс-службе.

Немоляев родился 22 февраля 1937 года, он стал артистом балетной труппы Большого театра в 1956 году, а солистом — в 1972-м.

В 1970-м Немоляев закончил театроведческий факультет в ГИТИС, а затем завершил карьеру танцовщика и начал работать режиссером балета.

За выдающиеся достижения артиста наградили орденом «Знак Почета».

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