Стала известна дата прощания с режиссером Юрием Бутусовым

Прощание с Юрием Бутусовым пройдет в Театре Пушкина в Москве 23 августа

Прощание с известным режиссером Юрием Бутусовым состоится 23 августа в Театре имени Пушкина в Москве. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе театра.

«Прощание с Бутусовым будет в театре в субботу, 23 августа», — указал собеседник агентства.

О смерти Бутусова в возрасте 63 лет стало известно 9 августа. По предварительным данным, режиссер скончался на отдыхе с семьей в Болгарии.

Директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок отмечал, что Бутусова кремируют, а затем перевезут для захоронения в Санкт-Петербург.

С 2011 по 2018 годы Бутусов возглавлял Санкт-Петербургский академический театр имени Ленсовета, по 2022-й являлся главным режиссером Театра имени Вахтангова. Также он руководил Александринским театром и другими сценическими площадками.

За свое творчество получил множество профессиональных наград, в том числе премии «Чайка» и «Золотая маска».