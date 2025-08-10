Эксперт объяснил гибель Бутусова мертвым волнением

Профессиональный водолаз Михаил Заимов предположил, что причиной гибели театрального режиссера Юрия Бутусова в Болгарии могло стать мертвое волнение — опасное явление, при котором купающегося уносит в открытое море. Об этом сообщил ТАСС .

Прощание с Бутусовым пройдет в Москве, затем тело кремируют и похоронят в Санкт-Петербурге. Ранее о его смерти сообщила актриса Варвара Шмыкова, уточнив, что трагедия произошла во время отдыха в районе болгарского города Созополь.

Юрий Бутусов родился 24 сентября 1961 года в Гатчине. В разные годы был главным режиссером и художественным руководителем Санкт-Петербургского академического театра имени Ленсовета, возглавлял режиссерскую работу в Театре имени Вахтангова, а также сотрудничал с «Сатириконом», МХТ имени Чехова, Александринским театром и другими сценическими площадками.