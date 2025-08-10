Умер режиссер Юрий Бутусов

Театральный режиссер Юрий Бутусов скончался на 64-м году жизни. Об этом в соцсети Facebook* заявила актриса Варвара Шмыкова.

«Ужасное горе. Покойтесь с миром, дорогой Ю.Н.», — написала она.

По данным Telegram-канала Shot, Бутусов утонул во время отпуска.

Информацию о смерти режиссера также подтвердил в Instagram* его коллега по цеху Александр Молочников.

«Какой-то жуткий бред. Погиб Юрий Николаевич. Великий режиссер. Без него бы ничего не было сделано», — сообщил он.

Бутусов с 2011 по 2018 год руководил Санкт-Петербургским академическим театром имени Ленсовета, с 2018 по 2022-й был главным режиссером Театра имени Вахтангова. За свое творчество он получил множество наград, в том числе премии «Золотая маска» и «Чайка».