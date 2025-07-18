Стала известна дата похорон режиссера Юрия Кары

Юрия Кару похоронят 22 июля на Троекуровском кладбище в Москве

Режиссера Юрия Кару похоронят 22 июля на Троекуровском кладбище. Об этом сообщил ТАСС народный артист России Виктор Раков.

«Да, похороны пройдут во вторник, это будет 22 июля <…> на Троекуровском кладбище», — сказал он.

Церемония прощания с заслуженным деятелем искусств пройдет в Центральной клинической больнице № 1 во вторник, 22 июля, в 11:00 по московскому времени.

Юрий Кара умер в возрасте 70 лет. Здоровье режиссера подорвали коронавирусная инфекция и последующий сердечный приступ.

Дочь кинодеятеля рассказала 360.ru, что он скончался в реанимации больницы Ялты, куда его доставили после третьего инфаркта. Она назвала неожиданной смерть отца.

Кара запомнился российским зрителям фильмами «Завтра была война», «Воры в законе», «Мастер и Маргарита» и другими.